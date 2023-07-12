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        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısıyla ilgili olarak "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 08:55
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk TV'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine ilişkin açıklamada bulundu.

        Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

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