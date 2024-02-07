Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti belediye meclis meclis üyesi aday listesi belirleniyor - Güncel haberler

        AK Parti'de sıra belediye meclis üyeliklerinde

        AK Parti ve MHP'nin 14. buluşması yarın gerçekleştirilecek. İki parti, belediye meclis üyelikleri üzerine görüşecek. İl ve ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Sıra meclis üyelerine geldi. AK Parti, aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmeyi planlıyor

        Giriş: 07.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de sıra belediye meclis üyeliklerinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ederken, AK Parti’deki mesai de hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst kurul, belediye başkan adaylarını netleştirdi. O isimlere yönelik açıklama ise genel başkan yardımcılarının katılımıyla hafta sonuna kadar tamamlanacak.

        HEYETLER 14. KEZ BİR ARAYA GELECEK

        AK Parti ve MHP, belediye meclislerindeki iş birliğini görüşmek üzere 8 Şubat Perşembe günü 14. kez bir araya gelecek. 30 büyükşehrin belediye meclislerinde ve 51 ilin merkez ilçelerinde ortak çalışmalar yapılması planlanıyor. Meclis üyeliklerinin dağılımı ise her iki partinin hem 2019 yerel seçimlerinde hem de 2023 genel seçimlerinde kentlerde aldığı oy oranlarına göre belirlenecek. Fermuar yöntemi uygulanacak.

        REKLAM

        LİSTELER 19 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLECEK

        AK Parti, ilçe teşkilatlarından meclis üyesi adaylarının belirlenmesini istedi. Adaylar genel merkezdeki komisyonlarca değerlendirilecek. Aday listeleri için son tarih 20 Şubat olarak belirlendi. AK Parti de listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmeyi planlıyor.

        BBP İLE GÖRÜŞÜLECEK

        Cumhur İttifakı'nın iş birliği konusunda ise HÜDA-PAR ve DSP ile iş birliği yapılmayacağı öğrenildi. Büyük Birlik Partisi ile 8 Şubat'ta görüşme yapılması planlanıyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Habertürk Anasayfa