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        AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:48
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        AK Parti'de kongre hazırlıkları açıklaması
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Belgin Uygur ile Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak kongrenin hazırlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        AK Parti ailesi olarak çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, kongreye Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek coşku, heyecan, birliği ve beraberliklerine destek olacak gönüldaşları, vatandaşlar ve parti teşkilatlarıyla buluşacaklarını söyledi.

        Siyasi partilerin en büyük organizasyonlarının, genel merkez kongreleri olduğu bildiren Kandemir, "Biz de her genel merkez kongresinde büyük bir heyecanla yeniden hem sevdamızı tazelediğimiz hem kendimizi gözden geçirdiğimiz, muhasebemizi yaptığımız hem de geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaştığımız bir vesile olarak görüyoruz kongrelerimizi. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları coşkusuyla, heyecanlarıyla Genel Başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla, vizyonuyla, yepyeni şeyler söyleyecekler. Onun için büyük bir heyecanla yarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Parti teşkilatlarıyla 4. Olağanüstü Büyük Kongreyi icra edeceklerini hatırlatan Kandemir, kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı, siyasi partilerden temsilciler, 150 sivil toplum kuruluşu, şehit ve gazi yakınlarının davet edildiğini belirterek, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz" dedi.

        YEREL SEÇİM MESAJI

        Teşkilat mensuplarının kongre için Ankara'ya yarın sabah saatlerinde gelmeye başlayacağını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye genelinden şu anda tabii büyük bir coşku ve heyecanı görüyoruz. Türkiye'nin en uzak köşesinden Ankara'nın en yakınındaki illerine kadar arkadaşlarımız büyük bir aşkla, şevkle gelmeyi arzu ediyorlar. Sayıyı hem Ankaralıları rahatsız etmeme adına hem de organizasyonu kolaylaştırma adına sınırlı tutuyoruz. Tüm sınırlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelecek. İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında AK Parti 7 Ekim'de teşkilatlarıyla, vatandaşlarıyla buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Yarın bir nevi uzunca zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de vermiş olacağız.

        28 Mayıs'taki Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığını kazanması, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde etmesinin getirdiği o heyecan ve coşkunun bir devamı niteliğinde ülkeye, memlekete, millete hizmet etme aşkını yerel seçimlerde de göstermek istiyoruz. Bu manada 7 Ekim, bir işaret fişeği. Yerel seçimlerin başlangıç startı. Yarınki kongrede kongremizde hem Sayın Genel başkanımız konuşmasında hem de salonun içerisindeki heyecanda, dışındaki coşkuda inşallah yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız. İnanıyorum ki büyük bir huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ni tamamlamış olacak. Misafirlerimizle birlikte olağanüstü heyecanlı bir kongreyi icra etmiş olacağız. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, genel merkezimizin tüm birimleriyle birlikte çok yoğun bir çalışma yapılıyor kuşkusuz. Bu işin mutfağında arkadaşlarımızın emeğiyle oluşuyor, onlara da bu vesile çok teşekkür ediyorum."

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        HAMZA DAĞ'IN KONUŞMASI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 11'inci kongrelerini yapacaklarını hatırlatarak, her siyasi partinin kongrelerinin aslında kendi içindeki durumu yansıttığını dile getirdi.

        Dağ, "Heyecanı varsa heyecanını, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu hem kongredeki atmosfer yönünden ortaya çıkar hem de kongrenin konseptinde kendisini gösterir. Kongremizin konseptinde, 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' konseptini belirledik. Çünkü AK Parti, 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni, hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor." diye konuştu.

        AK Parti iktidarında diğer siyasi partilerin karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde olduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti:

        "AK Parti hep ileriyi hedefledi. 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerini koydu. Dolayısıyla AK Parti her zaman yeni oldu ve hep de ileriyi kendisine hedef olarak koydu. Tabii aynı zamanda konseptimiz için de Ekim ayı malum olduğu üzere Cumhuriyetimizin ilan edildiği ay. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hep beraber kutlayacağız. Dolayısıyla 'Cumhuriyet'in yüz akı', AK Parti'yi en güzel yansıtan ifadelerden birisi ve 'Türkiye'nin ortak aklı' da yine bugüne kadar yapmış olduğu yönetimde ortak aklı ön plana koyması açısından önemli ve kıymetli. Dolayısıyla biz kongremizin konseptini bu şekilde belirledik. Yarın heyecanla, coşkuyla kongre yapacağız. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu da tüm Türkiye gayet açık şekilde görüyor."

        BELGİN UYGUR'UN KONUŞMASI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise "AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk yola çıktığında şiarımız, 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı' düsturuydu. Bu düsturla AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ve iktidarda olduğumuz dönem içerisinde hep yenilenerek, kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha da arttırarak yola devam ettik." dedi.

        Önceki dönemde görev alanların tecrübesi ve deneyimiyle göreve yeni gelecek olanların heyecanını birleştirerek yola devam edeceklerini vurgulayan Uygur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Kongremizde 21 yıllık müktesebatımızla, eğitimden ulaşıma, sağlığa her alandaki eserlerimizle, hizmetlerimizle, hak ve özgürlükler anlamındaki kazanımlarımızla, reform niteliğindeki kazanımlarımızla müktesebatımızla, heybemiz dolu bir şekilde, kadrolarımızı yenileyerek, tazeleyerek heyecanımızı artırarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılının kapılarını milletimizin bize emaneti teslim etmesiyle hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu bizlere teslim etmesiyle aslında kapılarını ardına kadar açmıştık. Yarınki kongremizle de aynı heyecanımızla ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla Türkiye Yüzyılı hedefimize doğru durmadan, yorulmadan yol yürümeye Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edeceğiz. Yerel seçimlerimizin de veriyoruz. İnşallah bütün Türkiye'yi AK belediyeciliğin o eser ve gönül belediyeciliği ile buluşturmaya devam edeceğiz."

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