AK Parti Cide teşkilatı İdlib'de 4 ev yaptıracak

AA

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına AK Parti Cide İlçe Başkanı Mustafa Aygen ilçe teşkilatıyla birlikte 4 briket evle destek verdi.

Kampanyanın koordinasyonunu sağlayan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

Açıkgöz, AK Parti Cide İlçe Başkanı Aygen'in parti teşkilatı olarak kampanyaya katılmak istediğini belirterek, "Mazlum çocukların yüzünün gülmesine vesile olan tüm teşkilat mensuplarına, İdlib kampanyasına verdikleri destek için teşekkür ederim." dedi.