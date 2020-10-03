AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

Gürel, yaptığı açıklamada, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."