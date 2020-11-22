Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.

"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."