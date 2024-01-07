AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adaylarının 28'i bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...
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AK Parti 31 Mart yerel seçimleri belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.
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AK PARTİ BELDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi. Buna göre AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları önümüzdeki Pazar günü açıklanacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00'te yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı.
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HANGİ İLLERİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANACAK?
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen iller de şöyle;
“İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”
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İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR
Öte yandan hem bugün hem de 15 Ocak'ta açıklanacak muhtemel adayların isimleri de ortaya çıktı. İşte adaylık kararı tebliğ edilen Kurum ve diğer illerin muhtemel adayları:
İstanbul - Murat Kurum
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Erzurum - Mehmet Sekmen
Denizli - Osman Zolan
Bursa - Ali Nur Aktaş
Aydın - Mustafa Savaş
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Mardin - Veysi Şahin
Muğla - Aydın Ayayadın (Eski CHP Milletvekili)
Samsun - Halit Doğan
Ordu - Hilmi Güler
Giresun - Aytekin Şenliklioğlu
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Artvin - Mehmet Kocatepe
Edirne - Belgin İba
Düzce - Faruk Özlü
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bingöl - Erdal Arıkan
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Kastamonu - Tahsin Babas
Rize - Rahmi Metin
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Bayburt - Abdurrahman Polattimur