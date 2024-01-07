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        Haberler Gündem AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılacak

        AK Parti belediye başkan adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adaylarının 28'i bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçim adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:26
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        • 1

          AK Parti 31 Mart yerel seçimleri belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

        • 2

          AK PARTİ BELDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi. Buna göre AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları önümüzdeki Pazar günü açıklanacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00'te yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

        • 3

          HANGİ İLLERİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANACAK?

          Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen iller de şöyle;

          “İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”

        • 4

          İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR

          Öte yandan hem bugün hem de 15 Ocak'ta açıklanacak muhtemel adayların isimleri de ortaya çıktı. İşte adaylık kararı tebliğ edilen Kurum ve diğer illerin muhtemel adayları:

          İstanbul - Murat Kurum

          Kocaeli - Tahir Büyükakın

          Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

          Erzurum - Mehmet Sekmen

          Denizli - Osman Zolan

          Bursa - Ali Nur Aktaş

          Aydın - Mustafa Savaş

          Balıkesir - Yücel Yılmaz

          Mardin - Veysi Şahin

          Muğla - Aydın Ayayadın (Eski CHP Milletvekili)

          Samsun - Halit Doğan

          Ordu - Hilmi Güler

          Giresun - Aytekin Şenliklioğlu

          Elazığ - Şahin Şerifoğulları

          Artvin - Mehmet Kocatepe

          Edirne - Belgin İba

          Düzce - Faruk Özlü

          Bitlis - Nesrullah Tanğlay

          Bingöl - Erdal Arıkan

          Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

          Çankırı - Hüseyin Filiz

          Kastamonu - Tahsin Babas

          Rize - Rahmi Metin

          Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

          Tokat - Eyüp Eroğlu

          Yalova - Mustafa Tutuk

          Isparta - Şükrü Başdeğirmen

          Bayburt - Abdurrahman Polattimur

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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