AK Parti 31 Mart yerel seçimleri belediye başkan adayları bugün açıklanıyor. Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda 11'ibüyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor...