AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Özelklikle Ankara ve İstanbul AK Parti belediye başkan adaylarının 31 Mart'ta kim olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, AK Parti belediye başkan adayları en zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen önemli açıklama...