

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili şu ifadelere yer verdi:

Elmalı Davası'yla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir. Çocuk istismarı konusunda yargı makamları gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasındaki aciliyet konusunda en yüksek hassasiyeti ortaya koymalıdır.Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.



