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AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi: 2023 AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler oldu?

AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi: AK Parti Ankara milletvekili adayları kim oldu?

AK Parti Ankara milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AK Parti Ankara milletvekili adayları isimleri...

Giriş: 09.04.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AK Parti milletvekili aday listesi YKS'ya teslim ediledi. Listenin netleşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi...

  • AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. 

  • AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

    Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

    Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

    Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

    Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

    Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar

    Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

  • AK PARTİ İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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