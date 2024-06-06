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        Haberler Gündem Politika AK Parti Ankara İl Teşkilatı Etiyopya’ya yardım eli uzatacak | Son dakika haberleri

        AK Parti Ankara İl Teşkilatı Etiyopya’ya yardım eli uzatacak

        AK Parti Ankara İl Teşkilatı bu yıl da Etiyopya'ya yardım elini uzatacak. Etiyopya'nın Gonder şehrinde AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından yaptırılan AK Külliye'de kalan yetim çocuklar, yoksullukla mücadele eden insanlar bu yıl da Kurban Bayramı'nda bayram mutluluğu yaşayacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:35
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        AK Parti'den Etiyopya'ya yardım köprüsü
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        AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan öncülüğünde Ankaralı hayırseverlerin bağışları ile Etiyopyalı yetimlerle 6. kez kurulacak yardım köprüsü ile Etiyopya’nın Gonder şehrinde bulunan AK Külliye’de 100 büyükbaş hayvan kurban edilerek yetimlere ve muhtaç ailelere dağıtılacak. AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurban hisselerini yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedelinin 3600 TL olacağı ifade edildi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı bu yıl da Etiyopyalı yetimleri Kurban Bayramı’nda kurban ve zekat dağıtarak sevindirecek.

        AK Parti Ankara İl Başkanlığı, eski adıyla Habeşistan olarak anılan Etiyopya ile 6 yıl önce kurduğu yardım köprüsü üzerinden bu yıl da Kurban Bayramı’nda Etiyopyalı yetimlere ve muhtaç ailelere kurban eti dağıtacak. AK Parti Ankara İl Teşkilatı, Peygamber Efendimizin dadısı Ümmü Eyme’nin ve ilk İslam Müezzini Bilali Habeşi’nin ülkesi olan Etiyopya Gonder şehrinde 2016 Yılı sonlarında inşaatına başlanan ve 2019 yılında tamamlanan AK Külliye’de eğitim gören ve barınma hizmeti alan 200 civarındaki Etiyopyalı yetim için bu yıl 100 inek kurban ederek etlerini AK Külliye’de kalan yetimlere ve muhtaç ailelere dağıtacak. Başkent Addis Ababa’ya 700 km uzaklıkta bir bölgede yer alan AK Külliye Etiyopyanın Gonder şehrine bağlı Enfraz ilçesinde yer alıyor.

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        Kurban Bayramı'nın manevi coşkusu ve yardımlaşma ruhunu yurt dışına taşıyan AK Parti İl Başkanlığı, hisselerini yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için de bir duyuru yaptı. Buna göre, Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedeli 3600 TL olarak açıklandı.

        Kurban Bayramı vesilesiyle Etiyopya'da inşa edilen AK Külliye'nin bulunduğu bölgede kurbanların kesileceği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi. Duyuruda, kesim işleminin baştan sona videoya alınarak hisse sahiplerine gönderileceği, böylece bağışçıların kurbanlarının yerine ulaştığını görebilecekleri kaydedildi.

        Açıklamada, Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 3600 TL olan hisse bedelini Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi adına Vakıfbank'a ait TR98 0001 5001 5800 7281 0470 01 numaralı IBAN'a gönderebilecekleri ifade edildi. Buna göre dekontun açıklama kısmına "AK Parti", ad soyad ve cep telefonu numarasının eklenmesi gerekiyor.

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        “YARDIMLAŞMA RUHU SINIRLARI AŞIYOR”

        AK Parti İl Başkanlığı'nın yapılan açıklamada, "Kurban bağışlarınızla uzaklar yakın oluyor, mazlumların yüzü gülüyor. Etiyopya/Gonder’de inşa ettiğimiz AK Külliye'mizin bulunduğu bölgede kurbanlarınızı keserek kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Kurban Bayramı, Müslümanlar için paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu özel günlerde yapılan bağışlar, mazlumların yüzünü güldürmekte ve uzak diyarlardaki ihtiyaç sahiplerine umut olmaktadır. AK Parti İl Başkanlığı da bu anlamlı bağışları organize ederek, yardımlaşma ruhunu sınırların ötesine taşımaktadır.” denildi.

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