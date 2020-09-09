AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından üye seferberliği

AA

AK Partiden yapılan açıklamaya göre, milletin gönlünü fethetmek için her alanda yoğun mesai harcayan AK Parti Gençlik Kolları, ağustos ayında ulaştığı genç üye sayısıyla oransal bazda Türkiye 5'incisi olarak çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül seferberliği" startını vermesinin ardından harekete geçen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarının çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları genç üyeler için "www.akuyelikankara.com, www.akuyelikankara.org ve www.akuyelikankara.net' adında üç web sitesi kurarak, ön kayıt formu oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güçlü gençlik teşkilatlarından birine sahip olduğumuzu biliyor ve AK Gençlik Ankara ailemizi daha da genişletme gayreti içerisine giriyoruz. Yüz yüze görüşmelerimizin yanında dijital ortamları da etkin bir şekilde kullanarak tüm genç kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Kurulacak daha nice gönül köprülerimiz, ulaşılacak daha nice kardeşlerimiz var. Bu doğrultuda hedefimizi yüksek tutuyor ve gayretimizi de hedeflerimiz doğrultusunda artırıyoruz. Ağustos ayında İl Gençlik Kolları Teşkilatımızın koordinesinde ilçe teşkilatlarımız var gücüyle çalıştılar partimize bir ayda 3 bin 704 genç üye kazandırmanın mutluluğu ve sorumluluğu içerisinde, bu manada emek ve katkı veren tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum."