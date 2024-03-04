AK Parti Adana Büyükşehir adayı Fatih Mehmet Kocaispir'den açıklamalar

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AK Parti Adana Büyükşehir adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Kocaispir'in konuşmasından öne çıkanlar...

"TÜM ADANALILARIN OYLARINA TALİBİZ"

Adana'da Cumhur İttifakı olarak büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Halihazırda Yüreğir Belediye Başkanıyım. Hizmet ve insan odaklı bir anlayış ortaya koyduk. Herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olma konusunda açık irademiz ve tavrımız var. Sadece Cumhur İttifakı'nın değil tüm Adanalıların oylarına talibiz. Çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Kimlik değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Toplumun her kesimine hizmetle mükellefiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta seçimi kazanacağız.

"ADANA'DA ORTAK AKIL YOK"

Doğrusu böyle bir siyasi kariyer çalışması yoktu. Genel Merkezdeki süreçleri bilirsiniz orada bir süreç işletildi. Duyduğumuz ve takip ettiğimiz kadarıyla bir anket çalışması yapıldığı söylendi. O anket çalışmasında zannediyorum bizim ismimiz öne çıkmış. Adana'da bir kere ortak akıl yok. Bir istişare yönetim kurma konusunda sıkıntılarımız var. Bunu yerel yönetim bakımından söylüyorum. Özellikle son beş yıldır bunu açıkça söylemek isterim, bu bir eleştiridir. Adana'da herkesin başkanı olacak toplumun her kesimini toparlayacak ve geleceğe Adana'yı umutla taşıyacak bir ortak aklın bir demokratik yönetim kültürünün eksik olduğunu ben değerlendiriyorum. Bundan kasıt toplumun her kesiminin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir bakış açısından bahsediyorum. Adana özellikle Adanalılık ruhunun son yıllarda örselendiğini incitildiğini hissediyorum.