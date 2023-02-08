Ak Gıda’dan deprem bölgesine yardım

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Ak Gıda-İçim Süt tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ak Gıda-İçim Süt olarak; depremden etkilenen ve bir fabrikamızın da bulunduğu Kahramanmaraş’ta ilk etapta 600 kişinin beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere yardımlarımızı gönderdik. Bu kapsamda ısıtıcı, battaniye, çadır gibi malzemelerden oluşan konaklama ekipmanı ile kuru gıda, bebek maması, kışlık giyecek, hijyenik malzemeler ve ilaçtan oluşan yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık.



Bunlara ek olarak Kahramanmaraş’a ulaştırmak için ilk etapta 10 adet ev tipi konteyneri yola çıkardık. Önümüzdeki günlerde, daha fazla sayıda ev tip konteyner temin ederek bir konteyner kasabası oluşturmayı planlıyoruz.



Yerel yönetimler, Kızılay ve AFAD koordinasyonunda şu ana kadar İzmir/Tire, Karaman ve Kahramanmaraş’taki fabrikalarımızdan Hatay ve Kahramanmaraş’a 20 ton ayran, 1.5 ton yoğurt, 3 ton UHT süt, yaklaşık 1 ton peynir ve kaşar peyniri gönderdik. İhtiyaçlar doğrultusunda depremden etkilenen bölgelere yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.”

Haberi Hazırlayan : Türker Üner