AJet’ten 2025 yılı yurt dışı uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı
Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı.
Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletleri, 9 Euro ve 9 Dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.
Türkiye’den yurt dışına çıkışlı biletler, 9 Dolar artı vergiler; yurt dışından Türkiye’ye varışlı biletler ise 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Kampanya kapsamında 63 bin indirimli bilet satılacak. 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde satışa sunulan biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. İndirimli ‘Basic’ biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.