AJET KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya kapsamında biletler 590 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 27 Ağustos 2024 00:00’dır.

16 Eylül 2024 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.

KKTC (Ercan) uçuşları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.

Kampanyalarımızdan önce siz haberdar olmak için AJet Mobil uygulamasını indirip bildirimleri açmayı unutmayın. AJet Mobil uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak ya da buradaki linkten indirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 200.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.