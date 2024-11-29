AJet yurt dışı bilet kampanyasında son gün!
AJet yurt dışı bilet kampanyası bugün itibarıyla sonlanıyor. 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletlerin yolculuk tarihi 13 Ocak 2025 ile 19 Mrat 2025 tarihleri arasında olacak. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...
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AJet, indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son güne girildi. Farklı ülkelere 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler 63 bin koltuk ile sınırlandırıldı. Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılan kampanya Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. İşte, detaylar...
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AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.
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AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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