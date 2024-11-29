AJet, indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son güne girildi. Farklı ülkelere 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler 63 bin koltuk ile sınırlandırıldı. Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılan kampanya Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. İşte, detaylar...