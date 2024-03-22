AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyasını başlattı. AJet'in kampanyasında Türkiye'den yurt dışına uçuşlar 1 Dolar + vergilerden başlıyor.
Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Şirketin hesaplarından yapılan duyuruda, "AJet'in Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 Dolar+ vergilerden başlayan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 1 Euro + vergilerden başlayan avantajlı fiyatlarıyla biletinizi hemen alın, birbirinden güzel şehirlerde unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir seyahate hazır olun" ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan başlayan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 eurodan başlayan ücretler uygulanacak.
22 Mart 2024 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli olan kampanya 31 Mart – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.