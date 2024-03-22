Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.207,69 %0,73
        DOLAR 32,0897 %0,16
        EURO 34,7714 %-0,32
        ALTIN 2.238,37 %-0,21
        FAİZ 48,19 %-0,97
        GÜMÜŞ GRAM 25,42 %-0,14
        BITCOIN 65.996,00 %0,81
        GBP/TRY 40,4411 %-0,47
        EUR/USD 1,0823 %-0,34
        BRENT 85,75 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 3.659,73 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası - İş-Yaşam Haberleri

        AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası

        Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyasını başlattı. AJet'in kampanyasında Türkiye'den yurt dışına uçuşlar 1 Dolar + vergilerden başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

        Şirketin hesaplarından yapılan duyuruda, "AJet'in Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 Dolar+ vergilerden başlayan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda 1 Euro + vergilerden başlayan avantajlı fiyatlarıyla biletinizi hemen alın, birbirinden güzel şehirlerde unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir seyahate hazır olun" ifadesi kullanıldı.

        Açıklamaya göre kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan başlayan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 eurodan başlayan ücretler uygulanacak.

        22 Mart 2024 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerli olan kampanya 31 Mart – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AJet
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Habertürk Anasayfa