AJet'ten indirimli yurt dışı bileti kampanyası

Londra'dan Dubai'ye, Berlin'den Kahire'ye, Paris'ten Viyana'ya geniş coğrafyada 54 noktaya seferleri bulunan AJet'in 8-10 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletleri 3 Şubat - 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

73 bin indirimli bilet satışta

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Kampanya kapsamında 9 euro artı vergiler başlayan fiyatlarla 73 bin koltuk satışı yapılacak. Ayrıca; 9 dolar fark ile 'EcoJet Paket'ten, 32 dolar fark ile ise ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan 'Flex Paket'ten yararlanılabilecek.

Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.