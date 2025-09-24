AJet'ten Avrupa'ya 9 dolar kampanyası: Kampanya hangi rotalarda geçerli?
AJet, Balkanlar dâhil Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler biletleri 9 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 24-26 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya 100 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, AJet 9 dolar kampanyası...
AJet, Avrupa ve Balkanlara 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu. 100 bin koltukla sınırlandırılan kampanya kapsamında 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar indirimli olarak düzenlenecek. İşte, AJet 9 dolar kampanyası ve tüm detaylar...
AJET 9 DOLAR KAMPANYASI TARİHLERİ
İndirimli biletler, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00’den, 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında Balkanlar dahil AJet’in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.
