Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet Kıbrıs kampanyası bilet fiyatları, geçerli olduğu rotalar uçuşlar, kampanya tarihleri, detayları, seyahat tarihi

        AJet Kıbrıs'a indirimli bilet kampanyası başlattı! AJet Kıbrıs kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

        AJet, Kıbrıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı; 780 TL'den başlayan bilet fiyatları satışa çıktı. 27 Mart'a kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinden bilet alabilir. Peki, AJet Kıbrıs kampanyası hangi seferlerde geçerli? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:39 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AJet, Kıbrıs özelinde başlattığı indrimli bilet kampanyasında biletleri 780 TL'den satışa sundu. Kampanyaya 8 kilo kabin bagajı ve 15 kilo uçak altı bagaj hakkı da dâhil edildi. 27 Mart'a kadar sürecek kampanyada seyahat tarihi de Mart ayı olarak belirlendi. İşte, detaylar...

        • 2

          AJET KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          AJet'in Kıbrıs kampanyası 27 Mart 2025'e kadar sürecek.

        • 3

          SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          Kampanyadan bilet alanlar 13-27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

        • 4

          AJET KAMPANYASI HANGİ SEFERLERDE GEÇERLİ?

        • 5

          GENEL KURALLAR

          Tek yön biletler 780 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

          13 Mart 2025 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçuşlar için geçerlidir.

          Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

          İndirimli biletler yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir. Ek paket ücretiyle Flex ve Premium paketlerimizden de faydalanabilirsiniz.

          İndirimli bilet fırsatı sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

          İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

          İndirimli bilet fırsatında sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

          AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

          AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Habertürk Anasayfa