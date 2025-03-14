GENEL KURALLAR

Tek yön biletler 780 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

13 Mart 2025 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçuşlar için geçerlidir.

Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

İndirimli biletler yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir. Ek paket ücretiyle Flex ve Premium paketlerimizden de faydalanabilirsiniz.

İndirimli bilet fırsatı sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

İndirimli bilet fırsatında sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.