AJET KAMPANYA ŞARTLARI

Tek yön biletler %30 indirimle sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 26 Ağustos 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.

16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü gerçekleştirilecek tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Kampanya kapsamında bilet fiyatları uçuş arama sayfasında indirimli olarak gelmektedir. Ücret detaylarında indirim kırılımı görülebilir.

İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

İndirimli biletlerde değişiklik ve iade işlemleri için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.