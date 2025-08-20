AJet, Avrupa'ya özel başlattığı indirimli bilet kampanyası kapsamında biletleri 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanyada 10 kiloya kadar ek uçak altı check-in bagaj ücreti 5 euro, 20 kiloya kadar ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak ücretlendiriliyor. 112 bin koltukla sınırlandırılan kampanya 20-22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, AJet Avrupa kampanyası hangi rotalarda geçerli? İşte, detaylar...