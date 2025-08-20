AJet Avrupa'ya özel indirimli bilet kampanyası başlattı: Biletler 9 eurodan başlıyor! Kampanya hangi rotalarda geçerli?
AJet, yurt dışına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 20-22 Ağustos 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında belirlenen rotalara biletler 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Biletler, ajet.com ve AJet Mobil üzerinden satın alınabiliyor. İşte, AJet 20-22 Ağustos yurt dışı bilet kampanyası...
AJet, Avrupa'ya özel başlattığı indirimli bilet kampanyası kapsamında biletleri 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanyada 10 kiloya kadar ek uçak altı check-in bagaj ücreti 5 euro, 20 kiloya kadar ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak ücretlendiriliyor. 112 bin koltukla sınırlandırılan kampanya 20-22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, AJet Avrupa kampanyası hangi rotalarda geçerli? İşte, detaylar...
AJET AVRUPA ÜLKELERİNE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
AJet, Avrupa ülkelerinde geçerli olmak üzere 9 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli uçuşlar düzenliyor. Kampanya 20-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
İndirimli bilet alan yolcular 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
Kampanya, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda, İsveç varışlı uçuşları kapsıyor.