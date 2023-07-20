Ajda Pekkan: Yeni neslin müziklerini çok seviyorum
Ajda Pekkan, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Pekkan, genç meslektaşlarına her zaman destek vereceğini belirterek "Yeni neslin müziklerini çok seviyorum. Her zaman da yenilikçiler, hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar" dedi
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Ajda Pekkan, Kerki Solfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.
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Ajda Pekkan, “Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek Bodrumlu sevenlerine teşekkür etti.
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Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit’i de sahne davet eden Ajda Pekkan, “Yeni neslin müziklerini çok seviyorum. Her zaman da yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses” diyerek genç şarkıcıyla düet yaptı. Bu özel davetten dolayı Ajda Pekkan’a çok teşekkür eden Selin Geçit, “Her zaman şarkılarıyla büyüdüğüm idol olarak gördüğüm Ajda Hanım ile aynı sahnede birlikte şarkı söylediğim için çok mutluyum” dedi.
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Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ablası Sevil Aliyev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Coca Cola Avrupa CEO’su Stephen Lusk ve eşi, Bahar Şer, Sedef Aygün, İsmail Akkaya, Esra Oflaz, Nilüfer Küçükdeveci, Yıldız Mavitan, Türkü Turan, Oya Germen, Emel Oysal, Burcu Erçil, Mehtap Özdoğan, Naz Demirkılıç, Beyza Uyanoğlu gibi isimler de vardı.