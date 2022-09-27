Ajda Pekkan sosyal medyayı salladı

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. 'Süperstar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

- Ajda Pekkan nerede?

- Fakat Ajda hanım hepinizden genç duruyor.

- Yıllar geçiyor ama Ajda Pekkan aynı duruyor, her zaman genç görünüyor maşallah.

- Sedef Avcı hanımı tanıdım ama yanındaki genç sarışın hanımı bilemedim.

- Mucize kadın, ben çocukken vardı ben yaşlandım Ajda Pekkan gençleşiyor. Bu işte bir terslik yok mu?