Ajda Pekkan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Süperstar, konserinde; aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokolde oturan kişilerin erken ayrılmasına çok sinirlendi. Pekkan'ın, gergin anlarına dair yeni görüntüler sosyal medyaya düştü
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Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu.
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Ajda Pekkan, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.
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Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Süperstar; "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullanırken bir hayli öfkeli olduğu görüldü.