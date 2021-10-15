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Ajda Pekkan'ın son albümü çıktı! İşte haftanın melodileri... - Magazin haberleri

Süperstar'dan yeni albüm: Ajda!

Süperstar Ajda Pekkan'ın, "Son albümüm" dediği yeni projesi "Ajda" çıktı

15.10.2021 - 15:57 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Süperstar Ajda Pekkan'ın (75) uzun zamandır beklenen yeni albümü "Ajda", müzikseverlerle buluştu.

    Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası "Bi'Tık", iki versiyon halinde albümde yer alıyor. "Bi'Tık"ın bestesi ve sözleri Şehrazat’a ait.

  • SERDAR ORTAÇ VE SERA TOKDEMİR İMZALI

    Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı "Mümkün Değil", söz ve müziği Gülden'e ait olan "Ölsem Unutmam" isimli şarkılar da yer alıyor.

    Albümde bulunan diğer bir şarkı olan "Sadece"nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir’in imzaları var. 

  • Albümde ayrıca daha önce Pekkan'ın yorumlamış olduğu, Türkçe sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı hit şarkısı "Düşünme Hiç"in Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan yeni aranjesi de yer alıyor. 

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • ALBÜME KIZLARININ ADINI VERDİLER

    Yaptıkları şarkılar ve paylaştıkları YouTube videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan AliFiru grubu, 6 şarkıdan oluşan ilk albümlerinin hazırlıklarını tamamladı.

    Albümün adını yeni doğan bebekleri Âlâ Taçlı’dan esinlenerek "Âlâ" koyan ve çocuklarına hediye eden AliFiru, bu sayede projenin kendileri için daha da özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

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