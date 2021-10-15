SERDAR ORTAÇ VE SERA TOKDEMİR İMZALI

Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış'ın yazdığı "Mümkün Değil", söz ve müziği Gülden'e ait olan "Ölsem Unutmam" isimli şarkılar da yer alıyor.

Albümde bulunan diğer bir şarkı olan "Sadece"nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir’in imzaları var.