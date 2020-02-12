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14 Şubat gecesi özel bir konser verecek olan süperstar Ajda Pekkan, I Will Survive şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirecek.

Pekkan, şarkının Arapça yorumu için geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok usta isme okuma koçluğu yapan duayen isim Selami Şahin ile çalıştı.

Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, çalışma esnasında çekilen fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.