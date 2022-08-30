O iddialara yanıt

Ajda Pekkan ile Cenk Eren o iddiaları yalanladı - Magazin haberleri

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Bodrum'da konser veren Ajda Pekkan ile Cenk Eren'in sahne arkasında öpüştüğü iddia edildi. Pekkan da Eren de bu iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Ajda Pekkan, "Cenk'in programı sona erdi. Onun ardından sahneye çıkacağım için kulis koridorunda karşılaştık. Elimden tutup yanaklarımdan öperek beni tebrik etti. Dudaklarımdan öpmedi" derken Cenk Eren de öpüşme iddiasını yalanlayarak bu konuda şunları söyledi; "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur."