Süperstar'ı yağmur durduramadı

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Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bu yaz üçüncü konserini gerçekleştirdi.

Bir ara aniden bastıran yağmura aldırış etmeyen 76 yaşındaki şarkıcı, konsere yardımcısının tuttuğu şemsiyeyle devam etti.

Pekkan, ardından seyirciye "Yağmura rağmen burada olmanız benim için inanılmaz güzel. İyi ki varsınız!" sözleriyle teşekkür etti.

"ARAMIZDAKİ AŞK BU!"

Ara vermeden iki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, daha sonra elleriyle kalp işareti yaparak "Aramızdaki aşk bu!" dedi.

Şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla renkli görüntüler oluşturan dinleyiciler, Pekkan'a tüm şarkılara yağmur altında dans ederek eşlik etti.