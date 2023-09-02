Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ajda Pekkan: Hayvanları görmezlikten gelmek çok büyük vicdansızlık

        Ajda Pekkan: Hayvanları görmezlikten gelmek çok büyük vicdansızlık

        Ajda Pekkan, Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret ederek, sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayvanları görmezlikten gelmek vicdansızlık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İki yıl önce Bodrum'un "kültür ve sanat elçisi" ünvanı verilen Ajda Pekkan, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Pekkan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da eşlik ettiği ziyarette, bakımevi personeliyle çalışmalar hakkında sohbet etti.

        Annesi trafik kazasında ölen yavru köpekleri seven Ajda Pekkan, Bodrum'da daha yerleşik olarak çalışmalara destek olmak istediğini söyledi.

        Sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi çağrısında bulunan Ajda Pekkan, "Sokaktakileri de korumak lazım. Görmezlikten gelmek çok büyük vicdansızlık. Çocuklara da eğitim vermek lazım. Çünkü çocuklar onlara oyuncak gözüyle görüyor, halbuki öyle değil. Onların da bir canı var, sevgi istiyor. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz? Hayır. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Eğer sahiplenilmiyorsa kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım" dedi.

        Ziyarette Pekkan'ın arkadaşı gazeteci Aynur Tartan, yavru köpek sahiplendi. Sanatçının yılın bir bölümünü Bodrum'da geçirmek istediğini ifade eden Aras, Pekkan ile sokak hayvanları ve kütüphane konusunda ortak projeler yapacaklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa