Süperstar hayranlarıyla buluşacak

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Süperstar Ajda Pekkan, 18 Eylül Cumartesi akşamı, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek etkinlikte sevenleriyle buluşacak. Konserde, Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler hazırlanıyor. Gecede, Ajda Pekkan için mekanın konsepti de tamamen değişiyor.

Pandemi koşullarına uygun olarak, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle, 800 kişilik sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı bu özel etkinlik kapsamında, ünlü şarkıcı, ilk kez KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.