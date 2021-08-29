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Pandemi sonrası İstanbul'da ilk kez Fişekhane'de konser veren Ajda Pekkan, açık havada hayranıyla buluştu.

Sahnede; "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile", "Hoş Gör Sen", "Bambaşka Biri", "Dünyadan Uzak", "Yakar Geçerim" ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" gibi parçalarını seslendiren Pekkan, küresel iklim krizine değindi.

"KAYBEDECEK 20 YILIMIZ BİLE YOK!"

75 yaşındaki şarkıcı, "Bir ağacın yetişmesi nereden baksanız 20 yıl ve bizim kaybedecek bırakın 20 yılı, 20 ayımız bile yok! İklim krizi geldi ve bize ilk uyarılarını yaptı. Bu uyarıları şimdi duymazsak çok ama çok geç olacak. Bu dünya hepimizin! Ağacıyla, hayvanıyla güzel... Gidecek hiçbir yerimiz yok! O yüzden herkes üzerine düşen görevi yapmazsa, yaşayacak bir yerimiz de olmayacak!" diye konuştu.

İLK DEFA AJDA PEKKAN'I DİNLEYECEĞİM

1500 kişinin katıldığı konserde oyuncu Erdal Beşikçioğlu da yer aldı. İlk kez Ajda Pekkan'ı dinleyeceğini belirten Beşikçioğlu, "Bir dünya gözüyle Ajda Pekkan'ı da görelim. Kendisi çok büyük bir sanatçı ama bir türlü canlı olarak dinlemek nasip olmamıştı." ifadelerini kullandı.

"TİYATROLARIMIZ ÇOK BÜYÜK YARA ALDI"

Yeni sezona hazırlandığını belirten ünlü oyuncu, "Tiyatrolarımız çok büyük yara aldı geçen bu pandemi sürecinde. Şimdi neler olacak bilmiyorum. Büyüklerimiz bazı kararlar alıp, uyguluyor. Göreceğiz hep beraber." diye konuştu.