Down sendromlu gençlerle sohbet eden Ajda Pekkan, onların hikayelerini dinledi. Daha sonra gençler Ajda Pekkan’la şarkı söyledi.

Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ajda Pekkan yılbaşı sahnesi yapmayacağını da söyleyerek şaşırttı.