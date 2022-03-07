Ajda Pekkan'dan 'Savaşa hayır!' mesajı

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Aralıksız 2,5 saat sahnede kalan Ajda Pekkan'ı izlemeye gelenler arasında Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo vardı. Ayrıca gecede İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da konuklar yer aldı.

"SAVAŞA HAYIR!" MESAJI

Ajda Pekkan, gündemde olan olaylarla ilgili, "Savaşa hayır!" mesajı verdi. Ünlü şarkıcı, gece boyunca yapılacak konser paylaşımlarında salonu dolduranlardan "#savaşahayır" hashtag'ini kullanmalarını istedi.

"SIK SIK BULUŞACAĞIZ"

"Pandemi sebebi ile uzun zamandır İstanbul'da böyle büyük konserler vermiyordum ama inanıyorum bundan sonra sık sık buluşacağız." diyerek yeni konserlerini müjdeleyen Ajda Pekkan, ayakta alkışlandı.

Ajda Pekkan'ın konser takvimi şöyle;

* 08 Mayıs İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

* 13 Mayıs Antalya Açık Hava Tiyatrosu

* 19 Mayıs Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu