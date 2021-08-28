Pandemi sonrası ilk konser

Pandemi sonrası İstanbul'da ilk kez konser sahnesine çıkan Ajda Pekkan, deniz manzarası eşliğinde, açık havada hayranlarıyla bir araya geldi.

Pekkan'ın 75 kişilik dev kadrosuyla hazırladığı özel şovu zamansız şarkılarıyla eşsiz bir konser deneyimi yaşattı.

AJDA BU FOTOĞRAFLARA NE DİYECEK?