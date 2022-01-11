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Ajda Pekkan'dan "kürk" itirafı!

Ajda Pekkan, gerçek kürk giymeyi tercih ettiği yönündeki dedikodulara yanıt verdi. Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Ben asla gerçek kürk giymem. Ben hayvanları seviyorum. Daha önceden o tip görgüsüzlükleri yaptım, hatamı anladım" dedi

11.01.2022 - 16:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ajda Pekkan, önceki gün Bayram Yıldız-Tuğçe Kara çiftinin nikah törenine katılmıştı. Düğünde objektif karşısına geçen Pekkan'ın boynuna taktığı kürk dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "KÜRK" İTİRAFI

    Daha önce, "Eskiden kliplerimde kürk giydim, atları oynattım. Hatalarım oldu ama artık farkındalığım arttı. Kürk giydiğim için pişmanım, giyenlerden ve yapan modacılardan nefret ediyorum." açıklamasını yapan ünlü şarkıcıdan itiraf geldi.

  • "ASLA GERÇEK KÜRK GİYMEM"

    "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Ajda Pekkan, konuyla ilgili, "Benim bir sürü kürk aksesuarım var. Sizce ben böyle bir şey yapar mıyım? Ben asla gerçek kürk giymem. Ben hayvanları seviyorum. Evim kedi yurdu gibi. Onları besliyorum, yardımlar ediyorum. Ben sürekli hayvan haklarına maddi yardım yapıyorum. Ben onlarla mutlu oluyorum. Dualarını alıyorum." dedi.

  • "DAHA ÖNCE O TİP GÖRGÜSÜZLÜKLERİ YAPTIM"

    'Süperstar' sözlerine, "Şunu demek istiyorum; ben o kürkü takmışım, takmamışım bugün dünyada olan şeyler enflasyon, çocuklara tacizler, insanların şanssızlığı, Omicron, Covid-19 varken sadece kürkü konuşmak nedir? Ben daha önceden o tip görgüsüzlükleri yaptım, hatamı anladım. Ben itiraf ediyorum; daha önceden görgüsüzlük yaptım. Çanta falan kalmadı, her şeyin bir konsepti var. Benim de konseptim var. Bunu ifade etmek iki dakikalık bir şey değil. Anlatılmaz, yaşanır." şeklinde devam etti.

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