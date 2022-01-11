"DAHA ÖNCE O TİP GÖRGÜSÜZLÜKLERİ YAPTIM"

'Süperstar' sözlerine, "Şunu demek istiyorum; ben o kürkü takmışım, takmamışım bugün dünyada olan şeyler enflasyon, çocuklara tacizler, insanların şanssızlığı, Omicron, Covid-19 varken sadece kürkü konuşmak nedir? Ben daha önceden o tip görgüsüzlükleri yaptım, hatamı anladım. Ben itiraf ediyorum; daha önceden görgüsüzlük yaptım. Çanta falan kalmadı, her şeyin bir konsepti var. Benim de konseptim var. Bunu ifade etmek iki dakikalık bir şey değil. Anlatılmaz, yaşanır." şeklinde devam etti.