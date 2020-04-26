Süperstar Ajda Pekkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Çantalarımın hepsi çakmadır. Orijinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım, pırlantalarım da yoktur. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta.