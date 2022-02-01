"Bizi kimse ayıramaz!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ajda Pekkan (75), önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahnede aldı.

Sevilen şarkılarını dinleyicileri için seslendiren Pekkan, sahne şovu ile de büyüledi. Gece boyu ilgi odağı olan 'Süperstar', "Sizler benim için çok önemlisiniz ve her sahne benim için farklı bir anlam taşıyor." dedi.

"BİZİ KİMSE AYIRAMAZ"

Geçtiğimiz hafta Ankara’da yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen konserini gerçekleştiren Ajda Pekkan, "Şartlar ne olursa olsun, bizi kimse ayıramaz!" şeklinde konuştu.