Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech gelecek sezon Premier Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor. Londra ekibi devre arası transfer döneminde de girişimlerde bulunmuş ancak Ajax yönetimi ocak ayında bırakmaya yanaşmamıştı.

De Telegraaf'ın haberine göre kulüpler Ziyech'in transferi konusunda 45 milyon euro'ya prensip anlaşmasına vardı. Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söylerken Ziyech'in bu zamana kadar Ajax'ta kalmasına şaşırdığını da itiraf etti.