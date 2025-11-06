Ajax'ta John Heitinga dönemi sona erdi!
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, 42 yaşındaki teknik direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Giriş: 06.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:39
Hollanda Eredivisie temsilcisi Ajax, teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdı.
Ajax'ın başında ligde 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan teknik adam, 1.82 puan ortalaması tutturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Ajax, bu süreçte puanla tanışamadı ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılar son olarak sahasında temsilcimiz Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ