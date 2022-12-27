Ajax, tecrübeli futbolcu Daley Blind ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varılarak kontrat süresinin sonlandırıldığı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Ajax'ta 333 maçta 13 gole imza atan ve 7 lig, ikişer Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Blind'e, kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

2014'te Hollanda'nın en iyi futbolcusu seçilen Blind'in taraftara vedası için Ajax, sahasında dostluk maçına çıkacak.

Hollanda basını, Ajax'ın yanı sıra İngiltere temsilcisi Manchester United formasını da giyen Blind'i, Belçika ekibi Royal Antwerp'in transfer etmek istediğini iddia etti.

Blind, Hollanda Milli Takımı'nda ise 99 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarstı.