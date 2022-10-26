Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda köklü Hollanda ekibi Ajax, sahasında bu akşam son İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuya ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...