Ajax Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Devler liginde ilk hafta heyecanı Ajax Liverpool maçı ile devam ediyor. Günün en çarpıcı maçlarından biri olan Ajax Liverpool maçının büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. Peki şimdiden merakla beklenen ve saat 22:00'de başlayacak Ajax Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch; Kudus, David Neres, Tadić, Traoré.

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keïta; Salah, Firmino, Mané.