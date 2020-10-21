Ajax - Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Maç şifresiz mi? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Ajax, Liverpool'u konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek. Karşılaşlaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

STAT: Amsterdam

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Felix Brych

AJAX: Onana, Schuurs, Klaasen, Neres, Gravenberch, Tadic, Mazraoui, Blind, Judos, Martinez, Tagliafico

TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

LIVERPOOL: Adrian, Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson, Wijnaldum, Curtis Jones, Milner, Mane, Salah, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

LIVERPOOL VAN DIJK'SIZ SAHADA!

Geçtiğimiz sezon 30 yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Liverpool, yeni sezona ise şok gelişmelerle başladı. Community Shield'de Arsenal'e penaltılarla kaybederek sezona giren Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig'deki ilk 3 maçınrı kazanırken 4. haftada Aston Villa'ya 7-2 mağlup oldu. Liverpool, daha sonra Merseyside derbisinde Everton ile 2-2 berabere kalırken savunmanın sigortası Van Dijk sakatlandı. Hollandalı yıldız 8 ay sahalardan uzak kalacak.

AJAX İYİ BAŞLADI

Ev sahibi Ajax ise Hollanda'da sezona iyi başladı. Amsterdam temsilcisi, 5 maçta 4 galibiyet alırken bir kez yenildi. Ajax 12 puanla lider PSV'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.