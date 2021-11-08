Ajax, Go Ahead Eagles'ı geçemedi

Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.