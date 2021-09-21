Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk olacak.