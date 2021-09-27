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Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, grubunda 2. maçında Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadelede temsilcimiz ilk 3 puanını hedefliyor. İşte Ajax Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...

27.09.2021 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Ajax Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Gruptaki ilk deplasman maçına çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş maçı 28 Eylül günü 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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