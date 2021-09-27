Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Ajax Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Gruptaki ilk deplasman maçına çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş maçı 28 Eylül günü 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş