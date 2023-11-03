Ajax 7 maç aradan sonra kazandı!

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Hollanda Ligi 3. haftanın erteleme maçında Ajax, Volendam ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax, 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 57. dakikada Bergwijn ve 89. dakikada Akpom'dan geldi.

Ajax bu sonuçla ligde 7 maç sonra galibiyet aldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı. Bu karşılaşma ile ligdeki galibiyet sayısını 2'ye çıkardı ve 8 puana çıktı. Volendam ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heerenveeen ile karşılaşacak. Volendam ise NEC Nijmegen'e konuk olacak.